Я точно не знал, что это ГБР, – Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" заявил, что в этот день опаздывал на встречу. В то же время водителя "переклинило", и полторы минуты он не ехал.

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Я могу вам сказать, что мой помощник и охрана сказали, что там на выходе стояли какие-то пранкеры, блогеры. И я точно не знал, что это ГБР,

– отметил политик.

Порошенко подчеркнул, что следователи якобы начали "кричать", когда автомобиль уже начал двигаться. "Я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел", – подчеркнул нардеп.

Как политик убегал от ГБР

17 декабря 2021 года следователи ГБР пришли к зданию Верховной Рады. Они пытались вручить Порошенко уведомление о подозрении. На видео с места происшествия было слышно, как они говорили: "Возьмите, пожалуйста, повестку". Однако тот проигнорировал правоохранителей и сел в автомобиль. После того политик воскликнул "Поехали, ё* твою мать".

Дело Порошенко: главное

Нардепа подозревают в государственной измене. Речь идет о закупке угля с оккупированного Донбасса и сотрудничестве с боевиками.

На допрос политик не явился, потому что находился за границей.

17 января Порошенко вернулся в Киев из Польши. Во время пограничного контроля его паспорт забрали для дополнительной проверки. В это время нардепы из команды Порошенко начали толкаться со следователями Государственного бюро расследований.

В то же время в ГПСУ убеждают, что никаких нарушений закона не было, а пограничники придерживались своих обязанностей.

Печерский суд Киева выбирает Порошенко меру пресечения.

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