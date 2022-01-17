Я точно не знав, що це ДБР, – Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" заявив, що у цей день спізнювався на зустріч. Водночас його водія "переклинило" і півтори хвилини він не їхав.

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Я можу вам сказати, що мій помічник і охорона сказали, що там на виході стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР,

– зазначив політик.

Порошенко підкреслив, що слідчі нібито почали "кричати", коли автомобіль вже почав рухатися. "Я не був налаштований спілкуватись з замовниками подібних справ", – наголосив нардеп.

Як політик втікав від ДБР

17 грудня 2021 року слідчі ДБР прийшли до будівлі Верховної Ради. Вони намагалися вручили Порошенку повідомлення про підозру. На відео з місця події було чути, як вони казали: "Візьміть, будь ласка, повістку". Однак той проігнорував правоохоронців і сів в автомобіль. Після того політик вигукнув водію: "Поехали, йо* твою мать".

Справа Порошенка: головне

Нардепа підозрюють у державній зраді. Мовиться про закупівлю вугілля з окупованого Донбасу та співпрацю з бойовиками.

На допит політик не з'явився, бо перебував за кордоном.

17 січня Порошенко повернувся до Києва з Польщі. Під час прикордонного контролю його паспорт забрали для додаткової перевірки. У цей час нардепи з команди Порошенка почали штовхатися зі слідчими Державного бюро розслідувань.

Водночас у ДПСУ переконують, що ніяких порушень закону не було, а прикордонники дотримувалися своїх обов'язків.

Наразі Печерський суд Києва обирає Порошенку запобіжний захід.

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