Відомо, що прихильники політика та журналісти почали колядувати орієнтовно о 21:30 17 січня. Справу щодо Петра Порошенка почали розглядати орієнтовно після 11 години дня 17 січня.

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Депутати й журналісти колядували у залі суду, чекаючи суддів

Чекаючи суддів з нарадчої кімнати депутати та журналісти виконували одну з найвідоміших українських колядок "Нова радість стала". На кадрах з залу суду помітно, що колядували депутати фракції "Європейська Солідарність":

Володимир В'ятрович;

Андрій Парубій;

Яна Зінкевич та інші.

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До речі, орієнтовно о 22: 38 17 січня суд відклав обрання запобіжного заходу Петру Порошенку на 19 січня на 14 годину. Після цього сам Петро Порошенко та присутні у залі суду знову колядували.

Коротко про справу щодо Петра Порошенка

Судове засідання щодо обрання п'ятому президенту запобіжного заходу почалось об 11:40 17 січня. Саме у цей день політик прилетів в Україну з Варшави.

Захисники Порошенка під час засідання суду висловили клопотання про повернення матеріалів справи прокуророві. Адвокати наполягали, що через численні порушення поки розгляд неможливий.

Сторона обвинувачення просила суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання піл вартою протягом 2 місяців з альтернативою внесення застави – у розмірі 1 мільярд гривень.

За даними слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.

Іншими фігурантами справи можуть бути проросійський нардеп Віктор Медведчук, який і організував купівлю ресурсу у бойовиків, а також ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Сам Порошенко це заперечує. Детальніше про справу читайте тут.

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