Известно, что сторонники политика и журналисты начали колядовать ориентировочно в 21:30 17 января. Дело в отношении Петра Порошенко начали рассматривать ориентировочно после 11 часов дня 17 января.

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Депутаты и журналисты колядовали в зале суда, ожидая судей

Ожидая судей из совещательной комнаты депутаты и журналисты исполняли одну из самых известных украинских колядок "Нова радість стала". На кадрах из зала суда заметно, что колядовали депутаты фракции "Европейская Солидарность":

Владимир Вятрович;

Андрей Парубий;

Яна Зинкевич и другие.

Люди в зале суда колядовали, ожидая меры пресечения: смотрите видео

Кстати, ориентировочно в 22:38 17 января суд отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 19 января на 14 часов. После этого сам Петр Порошенко и присутствующие в зале суда снова колядовали.

Коротко о деле в отношении Петра Порошенко

Судебное заседание по избранию пятому президенту меры пресечения началось в 11:40 17 января. Именно в этот день политик прилетел в Украину из Варшавы.

Защитники Порошенко во время заседания суда высказали ходатайство о возвращении материалов дела прокурору. Адвокаты настаивали, что из-за многочисленных нарушений пока рассмотрение невозможно.

Сторона обвинения просила суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиард гривен.

По данным следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России он подписал контракт на поставки угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

Другими фигурантами дела могут быть пророссийский нардеп Виктор Медведчук, который и организовал покупку ресурса у боевиков, а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Сам Порошенко это отрицает. Подробнее о деле читайте здесь.

Петр Порошенко в Печерском суде – смотрите видео