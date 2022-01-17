Першими про ймовірне погіршення самопочуття судді повідомили прихильники п'ятого президента, які зібралися під судом. Про це повідомляє журналістка 24 каналу з місця події.

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Наразі невідомо, у якому стані перебуває суддя. Прихильники Порошенка з-під зали суду переконані, що Соколов симулює, бо нібито боїться виносити рішення про запобіжний захід.

Хто такий Олексій Соколов

Соколова на посаду судді Печерського районного суду Києва призначив у 2017 році сам Порошенко. Однак у 2019 році він отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності. Для цього було кілька причин:

суддя не задекларував вчасно своє майно,

ухвалював рішення російською мовою, що є недбалим оформленням документів,

порушував терміни надсилання судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень. Мовиться про 3 справи.

Ухвалював рішення у справах активістів

Соколов ухвалював рішення щодо гучних справ. Наприклад, він приймав рішення про запобіжний захід активісту Майдану Івану Бубенчику у 2018 році. Крім того, суддя розглядав клопотання про обрання "запобіжки" волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) у 2020 році. Тоді мовилось про погрозу вбивства президента Володимира Зеленського.

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