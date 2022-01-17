Так, вызвали "скорую". Об этом сообщила журналистка 24 канала, которая находится в зале суда.
Важно Возвращение Порошенко в Украину и суд над ним: все, что известно об "угольном деле"
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Судье, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, стало плохо. Речь идет об Алексее Соколове. Пришлось обратиться к медикам.
Источник:24 канал
Так, вызвали "скорую". Об этом сообщила журналистка 24 канала, которая находится в зале суда.
Важно Возвращение Порошенко в Украину и суд над ним: все, что известно об "угольном деле"
Новость дополняется...