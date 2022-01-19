Заседание началось в 14:00. Сторонники лидера "Европейской Солидарности" снова собрались под судом и обустроили там сцену.

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Около 12 часов утра между активистами и силовиками произошли столкновения. Все потому, что правоохранители не позволяли разжигать огонь в бочках, а впоследствии вообще их забрали. Это возмутило сторонников нардепа и они начали толкаться с силовиками. Однако активистов было меньше, поэтому беспорядок быстро прекратился.

Впоследствии правоохранители начали складывать палатки митингующих, а те выкрикивали: "Позор".

Онлайн-трансляция с избрания Порошенко меры пресечения: смотрите видео

Порошенко вышел к своим сторонникам

Лидер "Европейской Солидарности" пришел к зданию суда около 13:45. Он обратился к своим сторонникам с речью.

Корреспондентка 24 Канала сообщила с места происшествия, что в зал суда впускают только по списку и в первую очередь – операторов.

Какое решение вынес суд

Прокуроры просили взять Порошенко под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиард гривен. В то же время судья отпустил политика под домашнее обязательство. После объявления постановления нардеп вместе со своей командой исполнил гимн Украины. Кстати, впоследствии пропал свет, однако через несколько минут его включили снова.

Согласно решению суда, подозреваемый в госизмене лидер "ЕС" должен сдать все свои паспорта и не покидать Украину. Также Порошенко должен прибывать по первому требованию следователей.

Детали заседания 17 января

Обратите внимание! Порошенко подозревают в государственной измене. Речь идет о схеме по поставкам угля с оккупированных территорий и сотрудничестве с боевиками. Другим фигурантом этого производства является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом. Кстати, по данным ГБР, из-за действий политиков из бюджета Украины выделили оккупантам около 3 миллиардов гривен.