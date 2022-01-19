Заседание началось в 14:00. Сторонники лидера "Европейской Солидарности" снова собрались под судом и обустроили там сцену.
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Около 12 часов утра между активистами и силовиками произошли столкновения. Все потому, что правоохранители не позволяли разжигать огонь в бочках, а впоследствии вообще их забрали. Это возмутило сторонников нардепа и они начали толкаться с силовиками. Однако активистов было меньше, поэтому беспорядок быстро прекратился.
Впоследствии правоохранители начали складывать палатки митингующих, а те выкрикивали: "Позор".
Онлайн-трансляция с избрания Порошенко меры пресечения: смотрите видео
Порошенко вышел к своим сторонникам
Лидер "Европейской Солидарности" пришел к зданию суда около 13:45. Он обратился к своим сторонникам с речью.
Корреспондентка 24 Канала сообщила с места происшествия, что в зал суда впускают только по списку и в первую очередь – операторов.
Какое решение вынес суд
Прокуроры просили взять Порошенко под стражу с правом внесения залога в размере 1 миллиард гривен. В то же время судья отпустил политика под домашнее обязательство. После объявления постановления нардеп вместе со своей командой исполнил гимн Украины. Кстати, впоследствии пропал свет, однако через несколько минут его включили снова.
Согласно решению суда, подозреваемый в госизмене лидер "ЕС" должен сдать все свои паспорта и не покидать Украину. Также Порошенко должен прибывать по первому требованию следователей.
Детали заседания 17 января
- Заседание по избранию меры пресечения состоялось 17 января.
- Утром Порошенко вместе с женой и другими нардепами от "ЕС" вернулся из Польши. В аэропорту его встретили следователи Государственного бюро расследований, журналисты и сторонники.
- В 11:00 стартовало заседание суда. Под зданием в это время скандировали сторонники политика.
- Кстати, сам Порошенко во время суда ненадолго задремал. Он закрыл глаза и подпер рукой голову. Вероятно, нардепа очень утомил перелет.
- Около 17:40 судья пошел в совещательную комнату и находился там 5 часов.
- Сторонники Порошенко заявили, что Соколову якобы стало плохо, и ему вызвали скорую. Однако в Печерском суде эту информацию опровергли.
- Ожидая судью, политики и журналисты начали колядовать в зале. Так, они спели самую популярную колядку "Нова радість стала".
- За почти 12 часов судья так и не смог вынести решение, поэтому его перенесли на 19 января.