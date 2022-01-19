Он, вероятно, уже вскоре будет обжаловать свой домашний арест. Об этом в эфире 24 канала отметил народный депутат VIII созыва и журналист Сергей Лещенко.

Обратите внимание Суд избрал Порошенко меру пресечения

Медведчук имеет шанс выйти из-под домашнего ареста

По его словам, следственный судья, который по делу пятого президента избрал меру пресечения, имел давнюю историю отношений с Медведчуком. Он уже принимал решение в пользу политика от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Судья, избрав Порошенко более мягкую меру пресечения, на самом деле подыграл Медведчуку,

– подчеркнул Лещенко.

Он пояснил, что Медведчук теперь имеет большие шансы выйти из-под домашнего ареста на свободу.

Что известно о домашнем аресте для Медведчука Куму Владимира Путина Куму Владимира Путина объявили подозрение в государственной измене и терроризме еще 8 октября. Его подозревают в срыве поставок угля из ЮАР. Кроме этого, пророссийский политик принимал участие в организации схемы контрабанды угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. С мая 2021 года Медведчук находится под домашним арестом . В январе решение продлили еще на 60 дней.

Лещенко: Медведчук и Порошенко – сообщники

"Логика такова: если мы проходим по одному делу, оба являемся фигурантами, то почему кто-то сидит дома под домашним арестом, а кто-то может наслаждаться свободой и свободно передвигаться, заниматься политической деятельностью?", – сказал Лещенко.

Учитывая, как отметил Лещенко, что Медведчук и Порошенко являются сообщниками в этом деле, вполне вероятно, что решением по Порошенко судья подыграл заодно и Медведчуку.

Лещенко прокомментировал личное обязательство для Порошенко: смотрите видео

Главное о суде по делу Порошенко

Печерский районный суд Киева по "угольному делу" избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила избрать для пятого президента содержание под стражей с альтернативой залога на сумму 1 миллиард гривен.

Поэтому Порошенко должен сдать загранпаспорта, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, а также – являться на все процессуальные действия. Такая мера пресечения будет действовать до 19 марта, то есть 2 месяца.

По словам юристов, такое относительно мягкое решение суда означает, что государственное обвинение не смогло в полной мере доказать обоснованность подозрения.

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