Про це адвокати Порошенка розповіли під час брифінгу. Вони зазначили, що засідання, на якому розглядатимуть скарги адвокатів, призначили на 3 лютого.

Важливо Суддя, який оголосив запобіжний захід Порошенку, пішов у відпустку

Правозахисники нардепа заявили, що рішення про арешт майна оскаржували не лише вони, але й ті юридичні компанії, на майно яких наклали арешт.

Там величезний перелік юридичних осіб. Це відверто протиправно, бо накладати арешт мали на майно Петра Порошенка, а не на власність юридичних осіб,

– пояснив адвокат Ігор Головань.

Яким майном Порошенко і надалі може користуватися

Головань заявив, що питання про те, чи може Петро Порошенко користуватися майном, на яке наклали арешт, є дуже цікавим. Адже закон каже, що у різних випадках обвинувачений то може, то не може ним користуватися.

Все це має бути відображено в ухвалі суду, а це не відображено. Зараз тим майном, яким Порошенко володіє, він користується,

– зазначив Головань.

Водночас, як пояснив адвокат, нардеп не користується тим майном, яке раніше передав у власність відомим журналістам.

Адвокати оскаржуватимуть і запобіжний захід

Інший адвокат Порошенка Ілля Новіков додав, що наступний тиждень буде дуже важливим, адже Апеляційний суд розглядатиме скарги на запобіжний захід п'ятому президенту України, подані як захистом, так і прокуратурою.

"Ми оскаржуємо, тому що вважаємо, що будь-який запобіжний захід не є законним, тому що підозра не обґрунтована", – сказав Новіков.

Додамо, що раніше очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що теж оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку. За її словами, прокурори просили для всіх фігурантів справи однаковий запобіжний захід – тримання під вартою або 1 мільярд застави.

Які зобов'язання поклали на Порошенка

Відповідно до ухвали суду, Петро Порошенко повинен з'являтися на допити за першою вимогою слідчих.

Також йому не можна покидати межі Києва та Київської області. Паспорти для виїзду закордон п'ятий президент повинен здати.

Він змушений повідомляти і про зміну місця проживання.

Ці зобов'язання діятимуть до 19 березня 2022 року. Якщо Порошенко не буде дотримуватись умов, то запобіжний захід можуть змінити на більш жорсткий.