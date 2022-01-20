Просто зараз суддя у відпустці. Про це заявив прессекретар суду Віталій Чергавий.

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Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Просто зараз у відпустці. Що буде завтра, я коментувати не можу, завтра буде завтра,

– сказав він.

Причину і тривалість відпустки судді він Чергавий не назвав. За його словами, таку інформацію можуть надати тільки у відповідь на письмовий запит.

Що відомо про суддю Соколова

Олексія Соколова на посаду судді у 2017 році призначив на сам п'ятий президент України Петро Порошенко. Суддя у 2019 році отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Згідно з даними фундації DEJURE, суддя Олексій Соколов невчасно декларував користування двома автомобілями – Hyundai Sonata та Toyota Land Cruiser.

Соколов також ухвалював сумнівні рішення на користь представників судової системи.

Як повідомляли ЗМІ, суддя у 2021 році отримував не менше 130 тисяч гривень зарплати щомісяця. У вересні – 147 тисяч гривень, жовтні та листопаді – понад 130 тисяч гривень.

Суд над Порошенком: основне

П'ятому президенту Петру Порошенку у Печерському суді Києва 19 січня обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють у держзраді у справі закупівлі вугілля з окупованих територій.

Згідно з рішенням суду, п'ятий президент повинен здати усі свої паспорти і не покидати територію України. Також політик має прибувати на першу вимогу слідчих.

Порошенко також повинен повідомляти про зміну місця проживання. У випадку, якщо п'ятий президент не дотримуватиметься умов запобіжного заходу, його можуть змінити на більш жорсткий.

Печерський районний суд Києва, окрім всього, арештував і майно Петра та Марини Порошенко.

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