Таке рішення виніс суддя Олексій Соколов. Прокурори просили арешт із заставою у мільярд гривень, а захист Порошенка переконував, що він взагалі не є підозрюваним у справі.

Важливо Суд обрав Порошенку запобіжний захід

"Запобіжка" для Порошенка

Відповідно до рішенням суду, п'ятий президент має здати усі свої паспорти і не виїжджати з України. Також політик має прибувати на першу вимогу слідчих.

До слова, рішення планували ухвалити ще 17 січня, однак суд пішов у нарадчу кімнату на 2 дні.

Що відомо про арешт майна Порошенка

Зауважимо, що суд ще 6 січня підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка. Однак повний текст ухвали мали оприлюднили 19 січня.

Як Порошенку обирали запобіжний захід

Порошенко повернувся до України з Польщі вранці 17 січня. В аеропорту його зустріли прихильники та представники Державного бюро розслідувань.

Тоді політик з адвокатом поїхав до Печерського суду, де об 11:00 почалося засідання щодо обрання йому запобіжного заходу у "вугільній справі".

Близько 17:40 суд пішов до нарадчої кімнати. Він перебував там 5 годин. Ввечері заявили, що рішення оголосять 19 січня.

Зверніть увагу! Порошенка підозрюють у державній зраді. Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій. За інформацією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко начебто використав свої повноваження президента, щоб припинити постачання вугілля з ПАР, але підписати контракт на постачання вугілля з Донбасу. Іншим фігурантом справи був кум Путіна Віктор Медведчук, який нібито виконував роль комунікатора між Києвом та Кремлем.

До теми – Під Печерським судом, де обирали "запобіжку" Порошенку, були сутички: