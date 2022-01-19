Такое решение вынес судья Алексей Соколов. Прокуроры просили арест с залогом в миллиард гривен, а защита Порошенко убеждала, что он вообще не является подозреваемым по делу.

Важно Суд избрал Порошенко меру пресечения

Мера пресечения для Порошенко

Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не выезжать из Украины. Также политик должен прибывать по первому требованию следователей.

К слову, решение планировали принять еще 17 января, однако суд ушел в совещательную комнату на 2 дня.

Что известно об аресте имущества Порошенко

Отметим, что суд еще 6 января поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество Порошенко. Однако полный текст постановления должны были обнародовать 19 января.

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