Наказание мужчин, выехавших за границу, должно касаться только чиновников, – Стефанчук

Продолжаются оживленные дискуссии о наказании мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом во время полномасштабной войны России против Украины. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что этот вопрос должен касаться исключительно нардепов или высокопоставленных должностных лиц.

Именно эти мужчины, которые забыли о своей присяге государству Украина, должны нести ответственность, считает глава парламента. Такое заявление Стефанчук сделал в эфире марафона единых новостей, 24 канал передает детали.

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Наказание мужчин призывного возраста, находящихся за границей во время войны

Руслан Стефанчук рассказал, что в парламент поступают законодательные инициативы об ответственности за пребывание за границей во время войны мужчин призывного возраста. Многие из них, по его словам, спорны.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что в парламенте пытаются рассматривать только то, что находит компромисс и крайне важно для каждого гражданина Украины.

Поэтому, если нам и пересматривать вопросы пребывания тех или иных мужчин за границей, то он должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые в этот период, забыв о своей присяге, выехали за пределы Украины,

– заявил Стефанчук.

К слову, глава парламента добавил, что сейчас нужно находить механизмы возвращения таких нардепов и чиновников в Украину.

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