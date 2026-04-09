"Посадили на дольше, чем убийц и террористов": усилят ли в Раде наказание для уклонистов и СЗЧ
В Верховной Раде пока нет единой позиции относительно усиления ограничений для нарушителей воинского учета и СОЧ. В частности, не рассматривают для них такие же санкции, как для тех, кто не платит алименты.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.
Ужесточат ли наказание за уклонение от службы и СОЧ?
Соломия Бобровская сообщила, что законопроект об усилении санкций против нарушителей воинского учета и СОЧ пока не рассматривают в Раде. Связано это с тем, что Минобороны Украины вместе с новой командой еще формируют свою позицию.
Нардеп напомнила, что парламент все же ужесточил наказание за самовольное оставление части с 8 до 10 лет.
Мы фактически посадили их на больший срок, чем убийц или террористов. И к чему я веду: только "кнуты" – это не работает. Должна быть логика, разбивка и градация людей,
– подчеркнула Бобровская.
Депутат отметила, что над вопросом нужно работать комплексно: понимать причины, почему военный ушел в СОЧ, в каком состоянии и сколько он служил.
Сейчас Министерство обороны прорабатывает различные случаи. Речь идет о причинах нарушения воинского учета, сколько людей "в тени", почему не обновляют данные и проблемы СОЧ из-за перевода в другие подразделения.
"И из этого нужно уже потом выводить наказание, а не просто наказывать всех подряд и думать, что это решит вопрос. Не решит!", – резюмировала Бобровская.
Мобилизация в Украине: последние заявления
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что военные 18 – 25 лет после завершения контракта получают отсрочку на 12 месяцев. Правительство уже утвердило механизм ее оформления, который действует с согласия военного.
В Украине могут реформировать ТЦК. В частности, структуры разделят функции призыва и социальную работу. Также может измениться название на "Офис комплектования".