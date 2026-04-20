Возврат вместо наказания: в каких случаях за СЗЧ могут освободить от ответственности

В некоторых случаях военнослужащий, который впервые самовольно оставил часть во время военного положения, может быть освобожден от уголовной ответственности. Основным условием является наличие письменного согласия командира.

Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК и СП.

Как можно избежать наказания?

В ТЦК обратили внимание на позицию Верховного Суда относительно случаев СЗЧ во время военного положения. Там объяснили, что военнослужащий, который впервые оставил часть, может быть освобожден от уголовной ответственности при определенных условиях.

Условиями такого освобождения являются:

добровольное обращение в суд, следователя или прокурора с ходатайством о возвращении на службу;

наличие письменного согласия командира воинской части на дальнейшее прохождение службы.

Такая позиция изложена в постановлении ККС Верховного Суда от 31 июля 2025 года по делу №183/12595/23.

В нем речь шла о мобилизованном военном,, который самовольно оставил часть и находился дома. Суды первой и апелляционной инстанций признали его виновным, однако Верховный Суд отменил эти решения и закрыл производство.

При рассмотрении было учтено, что правонарушение произошло впервые, обращение было добровольным, а командир письменно согласовал дальнейшее прохождение службы.

