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      Накажут ли Рабиновича за разжигание национальной вражды: мнение юриста

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      Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович призвал украинцев праздновать 9 мая. Юрист Украинского Института национальной памяти Сергей Рябенко считает, что наказать нардепа за разжигание национальной вражды возможно. Однако ответственность не будет суровой.

      Рябенко отметил, что если любой гражданин Украины считает, что подобные заявления депутата унижают его честь, достоинство и вредят деловой репутации – он может подать на него в суд.

      Читайте также: Фашизм не пройдет: Рабинович требует праздновать 9 мая

      "Конечно, более строгая ответственность вряд ли возможна по действующему законодательству. Для этого нужно вносить изменения, сами законодатели должны определить, в какой именно кодекс", – объяснил Сергей Рябенко.

      По его словам, в отношении депутата можно применить политическое наказание. Но для этого должно быть решение украинского парламента или его руководства.

      На прошлых созывах практиковалась такая ответственность. Депутата отстраняли от участия в пленарных заседаниях или голосованиях на время. Однако без решения парламента, конечно, такую ответственность применить невозможно,
      – сказал Сергей Рябенко.

      Также юрист добавил, что на электорат "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявление Рабиновича не повлияет. Также, вероятно, большинство представителей партии положительно откликнутся на заявление коллеги.

      Что известно о скандальных заявлениях Рабиновича?Во время согласительного совета народный депутат Вадим Рабинович сказал, что "наши герои – это воины советской армии, которые освободили от нацизма Европу, освободили от фашизма Украину". Он добавил, что обращается к "нормальным людям в Верховной Раде, в этом зале". В завершение своей речи он сказал, что у него осталось некоторое время, поэтому объявил "музыкальную паузу" – включил всем присутствующим советскую песню "Священная война". Глава парламента Дмитрий Разумков все таки выключил микрофон Рабиновичу.

      К слову, 17 февраля 2020 года депутат от ОПЗЖ заявил, что хочет, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

      Рабинович требует праздновать 9 мая в Украине: смотрите видео 

       

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Скандал Новости Украины Новости политики Верховная Рада Вадим Рабинович 9 мая Оппозиционная платформа – За жизнь
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