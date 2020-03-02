Чи покарають Рабіновича за розпалювання національної ворожнечі: думка юриста

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович закликав українців святкувати 9 травня. Юрист Українського Інституту національної пам'яті Сергій Рябенко вважає, що покарати нардепа за розпалювання національної ворожнечі можливо. Однак відповідальність не буде суворою.

Рябенко зазначив, що якщо будь-який громадянин України вважає, що подібні заяви депутата принижують його честь, гідність, та шкодять діловій репутації – він може подати на нього до суду.

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"Звичайно, більш сувора відповідальність навряд чи можлива за чинним законодавством. Для цього треба вносити зміни, самі законодавці мають визначити, в який саме кодекс", – пояснив Сергій Рябенко.

За його словами, щодо депутата також можна застосувати політичне покарання. Та для цього має бути рішення українського парламенту або його керівництва.

На минулих скликаннях практикувалась така відповідальність. Депутата усували від участі у пленарних засіданнях чи голосуваннях на якийсь час. Однак без рішення парламенту, звичайно, такої відповідальності застосувати неможливо,

– сказав Сергій Рябенко.

Також юрист додав, що на електорат "Опозиційної платформи – За життя" заява Рабіновича не вплине. Також, ймовірно, більшість представників партії схвально відгукнуться на заяву колеги.

Що відомо про скандальні заяви Рабіновича?Під час погоджувальної ради народний депутат Вадим Рабінович сказав, що "наші герої – це воїни радянської армії, які визволили від нацизму Європу, звільнили від фашизму України". Він додав, що звертається до "нормальних людей у Верховній Раді, в цьому залі". На завершення своєї промови він сказав, що у нього залишився деякий час, тому оголосив "музичну паузу" – увімкнув усім присутнім радянську пісню "Священна війна". Голова парламенту Дмитро Разумков таки вимкнув мікрофон Рабіновичу.



До слова, 17 лютого 2020 року депутат від ОПЗЖ заявив, що хоче аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Рабінович вимагає святкувати 9 травня в Україні: дивіться відео