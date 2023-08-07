Наказывают ли администраторов чатов, сообщающих о местах раздачи повесток – рассказал адвокат Ростислав Кравец. По его словам, СБУ показала, что она достаточно быстро и эффективно разбирается с такими группами.

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Наказывают ли администраторов чатов, сообщающих о местах вручения повесток

Как рассказал Кравец, он наталкивался на сообщение СБУ о том, что они разоблачали неоднократно группы, где люди обмениваются информацией о местах раздачи повесток. Тогда же администраторы были привлечены к ответственности.

Однако мне не совсем понятно, по какой статье. Но сообщения в Службе безопасности об этом есть,

– отметил он.

По мнению адвоката, создание таких групп не является панацеей. Это исключительно раскрутка и нагнетание негативной ситуации в обществе и повышение градуса напряженности.

"На самом деле они ни на что не влияют. Как показала СБУ, она достаточно быстро и эффективно разбирается с такими группами", – подчеркнул Кравец.

Законно ли вручать повестки возле церкви и на кладбищах

Недавно кандидат юридических наук Геннадий Дубов заявил, что законодательство позволяет вручать повестки в военкомат где угодно. А это значит, что и врзле церквей, и даже на кладбищах военнообязанные могут получить приглашение в ТЦК и СП.

"С юридической точки зрения вручение повесток в военкомат не содержит никаких ограничений в плане места. Вручение повестки в военкомат должно происходить уполномоченным лицом в присутствии лица, которому вручается повестка. Место вручения по законодательству нет никаких ограничений", – рассказал Дубов.