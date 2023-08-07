Чи карають адміністраторів чатів, які повідомляють про місця роздавання повісток – розповів адвокат Ростислав Кравець. За його словами, СБУ показала, що вона доволі швидко й ефективно розбирається з такими групами.

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Чи карають адміністраторів чатів, які повідомляють про місця вручення повісток

Як розповів Кравець, він натрапляв на повідомлення СБУ про те, що вони викривали неодноразово групи, де люди обмінюються інформацією про місця роздавання повісток. Тоді ж адміністраторів притягали до відповідальності.

Однак мені не зовсім зрозуміло, за якою статтею. Але повідомлення в Службі безпеки про це є,

– зазначив він.

На думку адвоката, створення таких груп не є якоюсь панацеєю. Це виключно розкручування й нагнітання негативної ситуації в суспільстві та підвищення градуса напруженості.

"Насправді вони ні на що не впливають. Як показала СБУ, вона доволі швидко й ефективно розбирається з такими групами", – підкреслив Кравець.

Чи законно вручати повістки біля церкви та на кладовищах

Нещодавно кандидат юридичних наук Геннадій Дубов заявив, що законодавство дозволяє вручати повістки до військкомату будь-де. А це означає, що і біля церков, і навіть на кладовищах військовозобов'язані можуть отримати запрошення до ТЦК та СП.

"З юридичної точки зору вручення повісток до військкомату не містить жодних обмежень в плані місця. Вручення повістки до військкомату повинно відбуватись уповноваженою особою у присутності особи, якій вручається повістка. Місце вручення за законодавством немає жодних обмежень", – розповів Дубов.