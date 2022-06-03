Накликали: у россиян истерика из-за британского добровольца

У россиян показательная "зрада" или самодельная ИПСО. Вытащили из сожженного БТР-а какого-то россиянина Адама Бисултанова, что служил в РосГвардии.

Истерика на болотах

Из видео, которое выложили украинские военные, оказалось, что в этом бою участвовал сын британской депутата Бен Грант.

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"Ко-ко-ко", – британские наемники убивают российских солдат. Ну, не так, чтобы российских, все-таки Бисултанов из Чечни.

И пошли россияне требовать наказания – "даешь "калибром" по Лондону"! "На танках в их Глазго"!

В общем чего удивляться, ведь все годы рассказывали об американских наемниках, об англосаксах, об этом всем. А тут рядовое сражение, обычная потеря очередного БТР-а. Почему такой пафос?

Призраки из "Азовстали"

Кстати, а где те иностранные наемники, что якобы были на "Азовстали"?