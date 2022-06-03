Істерика на болотах

По відео, яке виклали українські військові, виявилось, що в цьому бою брав участь той син британської депутатки Бен Грант.

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"Ко-ко-ко", – британські найманці вбивають російських солдат. Ну, не так, щоб російських, а все-таки Бісултанов з Чечні.

І пішли росіяни вимагати покарання – " дайош "калібром" по Лондону"! "На танках до їхнього Глазга"!

Загалом чого дивуватись, адже всі роки розказували про американських найманців, про англосаксів, про оце все. А тут рядовий бій, звичайна втрата чергового БТР-а. З чого такий пафос?

Привиди з "Азовсталі"

До речі, а де ті іноземні найманці, що начебто були на "Азовсталі"?