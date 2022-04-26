Наконец-то восстановлено железнодорожное сообщение: из Сум в Киев будет ежедневно курсировать поезд

Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом. Поезд будет курсировать каждый день.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко уточнил, что поезд будет ехать через Конотоп и Нежин.

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Сообщение понемногу возобновляется

Возобновленный рейс будет курсировать каждый день из Сум в Киев и обратно.

Возобновили железнодорожное сообщение со столицей Украины. Поезд будет курсировать из Сум ежедневно в Киев через Конотоп и Нежин и в тот же день обратно, – написал Тимошенко

Кроме того уже удалось возобновить 70% пригородных автобусных маршрутов в Сумской области.

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