Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що поїзд їхатиме через Конотоп та Ніжин.

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Сполучення потроху відновлюється

Відновлений рейс курсуватиме кожного дня з Сум до Києва та у зворотному напрямку.

Відновили залізничне сполучення зі столицею України. Поїзд курсуватиме із Сум щоденно до Києва через Конотоп і Ніжин та у той же день у зворотному напрямку, – написав Тимошенко

Крім того, вже вдалося відновити 70% приміських автобусних маршрутів у Сумській області.

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