Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 25 квітня. Глава ОВА пояснив, що цього року понеділок після Великодня не був вихідним днем, як було в мирний час.
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Окупанти обстріляли Сумщину
Вороги 4 рази обстріляли регіон з території Росії. Також вороги гатили з боку російського селища Тьоткіно в напрямку українського села Рівне, що у Конотопському районі.
Зафіксовано 15 прильотів. Через незначний проміжок часу на ділянці кордону, неподалік від цього ж села, лунали постріли зі стрілецької зброї. Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине і Нова Слобода Конотопського району,
– повідомили прикордонники.
Наряд прикордонників спільний з ЗСУ чув 7 пострілів, найімовірніше з міномета. Вони розірвались біля села Гиріно Сумського району. Відомо, що військові не постраждали.
ОВА відновлює область
По території області почали дорожні роботи на трасі Суми – Полтава,
– повідомив Дмитро Живицький.
Додав також, що проводили відновлювальні роботи у різних містах області. Зокрема:
- в Охтирці продовжили роботи з благоустрою, вивозили сміття, облаштували тимчасові вікна, засипали ями, ремонтували пошкоджені ділянки мосту, ремонтували водопровідну мережу;
- у Тростянці обстежували пошкоджені багатоповерхівки, ладнали водопровідну мережу;
- у Конотопі, Лебедині та Краснопіллі працювали над благоустроєм території, наводили лад і красу у громадах.
Очільник області запевнив, що після обстрілів з території Росії у Білопільській територіальній громаді люди не загинули.
Влада відновлює Сумщину після деокупації / Фото Дмитра Живицького
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