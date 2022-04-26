Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 25 квітня. Глава ОВА пояснив, що цього року понеділок після Великодня не був вихідним днем, як було в мирний час.

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Окупанти обстріляли Сумщину

Вороги 4 рази обстріляли регіон з території Росії. Також вороги гатили з боку російського селища Тьоткіно в напрямку українського села Рівне, що у Конотопському районі.

Зафіксовано 15 прильотів. Через незначний проміжок часу на ділянці кордону, неподалік від цього ж села, лунали постріли зі стрілецької зброї. Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине і Нова Слобода Конотопського району,

– повідомили прикордонники.

Наряд прикордонників спільний з ЗСУ чув 7 пострілів, найімовірніше з міномета. Вони розірвались біля села Гиріно Сумського району. Відомо, що військові не постраждали.

ОВА відновлює область

По території області почали дорожні роботи на трасі Суми – Полтава,

– повідомив Дмитро Живицький.

Додав також, що проводили відновлювальні роботи у різних містах області. Зокрема:

в Охтирці продовжили роботи з благоустрою, вивозили сміття, облаштували тимчасові вікна, засипали ями, ремонтували пошкоджені ділянки мосту, ремонтували водопровідну мережу;

у Тростянці обстежували пошкоджені багатоповерхівки, ладнали водопровідну мережу;

у Конотопі, Лебедині та Краснопіллі працювали над благоустроєм території, наводили лад і красу у громадах.

Очільник області запевнив, що після обстрілів з території Росії у Білопільській територіальній громаді люди не загинули.

Влада відновлює Сумщину після деокупації / Фото Дмитра Живицького

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