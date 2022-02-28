Накормите оккупанта так, чтобы он не проcнулся от этой еды, – генерал ВСУ обратился к украинцам

Вражеская техника останавливается прямо в украинских поселках из-за нехватки горючего. А русские оккупанты просят у людей еды.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире 24 канала сказал, что это не "армия России", это "армия мародеров". "Личный состав просто бросает свою технику, убегают, попрошайничают, просят есть", – добавил он.

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"В Москву вернутся единицы. Призываю украинцев – меньше слов, больше действий. Если они пришли к вам в село – накормите так, чтобы они не проснулись от той еды. Чем только можно – уничтожайте. Травите как мышей, как тараканов", – подчеркнул. он.

Криновос говорит, что Путин играет ва-банк. У маразматика уже предел прошел, он хочет уничтожать патриотов Украины.

Он хочет, чтобы мы боялись слова "Путин", чтобы мы боялись слова "Россия", но такого никогда не будет,

– заявил генерал.

Сергей Кривонос о российских оккупантах на территории Украины: смотрите видео

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