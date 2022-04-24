"Накрыли" очень удачно, – Арестович об уничтожении десятков российских военных на Херсонщине

Наши героические воины продолжают освобождение Херсона от россиян. ВСУ удается освобождать наши населенные пункты от врага и наносить ему новые потери.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, наши силы постепенно продвигаются вперед и занимают новые рубежи. Также ВСУ удается наносить удары по складам боеприпасов, командным пунктам и скоплению войск.

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Ликвидация десятков оккупантов в Херсонской области

По словам Арестовича, в Херсонской области ВСУ в течение суток удалось уничтожить 76 российских солдат.

Очень удачно их "накрыли". Идет боевая работа. Единственной проблемной точкой остается Мариуполь, – сообщил советник главы ОП.

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