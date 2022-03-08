Накрывают Рубежное, Попасную, Лисичанск, – Гайдай о горячих точках с обстрелами
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Россияне продолжают попытки пробить оборону ВСУ в Луганской области, однако у них ничего не получается. А самые горячие точки в регионе – Рубежное, Попасная, Лисичанск.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
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По его словам, оккупанты начали массово расстреливать мирные города.
Уже накрывают Рубежное, обстрелы продолжаются в Попасной, Лисичанске. Сегодня они просто били по Северодонецку, и били просто так, потому что попали во все, что мы раньше отремонтировали,
– отметил Гайдай.
Чиновник добавил, что, к сожалению, есть несколько погибших среди мирных жителей Северодонецка.
К слову, Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал последствия "русского мира" – оккупанты уничтожили местную школу №4. Вместо доски и портретов в стене огромная дыра, а на полу лежат обломки стен и крыши. Детали и фото – читайте в статье.
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