Начался банковский коллапс: почему для Крыма массовое исчезновение наличных приведет к проблемам

В оккупированном Крыму начала исчезать наличность, а банки все чаще не могут удовлетворить спрос населения. Причина не только в сложностях с доставкой денег на полуостров, но и в массовом снятии средств россиянами, которые все меньше доверяют банковской системе.

Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко в беседе с 24 Каналом объяснил, как нехватка наличных уже сказывается на жизни в Крыму. Он также рассказал, почему полуостров стал одним из первых индикаторов проблем в российской экономике.

Банки Крыма остаются без наличных

Доставлять деньги в оккупированный Крым становится все сложнее из-за угрозы ударов по бронированным автомобилям, которыми перевозят наличные. Проблема не ограничивается логистикой, ведь россияне в течение года массово снимают средства со счетов из-за недоверия к банковской системе, а обратно эти деньги почти не возвращаются.

Спрос на наличные на полуострове продолжает расти из-за роста цен и проблем с топливом, которое часто продают только за наличные. Безналичные платежи в России также распространены гораздо меньше, чем в Украине, поэтому банкам не хватает физических купюр, чтобы обеспечить потребности людей.

Наличные уже начинают исчезать в Крыму, и, думаю, скоро они начнут исчезать не только там. Россия окажется перед выбором: либо снова печатать деньги и вливать их в экономику, либо искать другой выход,

– подчеркнул Андрющенко.

Дополнительный выпуск денег будет означать увеличение денежной массы в российской экономике, в то время как руководство Центробанка уже подвергается критике из-за жесткой денежно-кредитной политики и высокой учетной ставки. Оккупированный полуостров одним из первых испытывает нехватку ресурсов и перебои с поставками, поэтому проблемы там могут быстро распространиться и на другие регионы России.

Крым сегодня является прекрасным индикатором российского экономического популизма. Это первое "корыто", которое пошло ко дну,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

Экономические проблемы дополняют военное и политическое давление на полуостров, который Кремль годами называл непотопляемым авианосцем. Теперь Крым все быстрее теряет эту роль и показывает, насколько уязвимой стала российская система обеспечения оккупированных территорий.

Андрющенко рассказал, почему в Крыму исчезают наличные: смотрите видео