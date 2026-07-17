Начался банковский коллапс: почему для Крыма массовое исчезновение наличных приведет к проблемам
В оккупированном Крыму начала исчезать наличность, а банки все чаще не могут удовлетворить спрос населения. Причина не только в сложностях с доставкой денег на полуостров, но и в массовом снятии средств россиянами, которые все меньше доверяют банковской системе.
Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко в беседе с 24 Каналом объяснил, как нехватка наличных уже сказывается на жизни в Крыму. Он также рассказал, почему полуостров стал одним из первых индикаторов проблем в российской экономике.
Банки Крыма остаются без наличных
Доставлять деньги в оккупированный Крым становится все сложнее из-за угрозы ударов по бронированным автомобилям, которыми перевозят наличные. Проблема не ограничивается логистикой, ведь россияне в течение года массово снимают средства со счетов из-за недоверия к банковской системе, а обратно эти деньги почти не возвращаются.
Спрос на наличные на полуострове продолжает расти из-за роста цен и проблем с топливом, которое часто продают только за наличные. Безналичные платежи в России также распространены гораздо меньше, чем в Украине, поэтому банкам не хватает физических купюр, чтобы обеспечить потребности людей.
Наличные уже начинают исчезать в Крыму, и, думаю, скоро они начнут исчезать не только там. Россия окажется перед выбором: либо снова печатать деньги и вливать их в экономику, либо искать другой выход,
– подчеркнул Андрющенко.
Дополнительный выпуск денег будет означать увеличение денежной массы в российской экономике, в то время как руководство Центробанка уже подвергается критике из-за жесткой денежно-кредитной политики и высокой учетной ставки. Оккупированный полуостров одним из первых испытывает нехватку ресурсов и перебои с поставками, поэтому проблемы там могут быстро распространиться и на другие регионы России.
Крым сегодня является прекрасным индикатором российского экономического популизма. Это первое "корыто", которое пошло ко дну,
– сказал руководитель Центра изучения оккупации.
Экономические проблемы дополняют военное и политическое давление на полуостров, который Кремль годами называл непотопляемым авианосцем. Теперь Крым все быстрее теряет эту роль и показывает, насколько уязвимой стала российская система обеспечения оккупированных территорий.
Андрющенко рассказал, почему в Крыму исчезают наличные: смотрите видео