Наличный курс валюты 2 мая: гривна дешевеет после праздников

Курс гривны относительно евро и доллара 2 мая на наличном рынке незначительно снизился – после продолжительного роста в апреле в первый рабочий день мая гривна потеряла 2-4 копейки.

Евро прибавил в цене 4 копейки по сравнению с 26 апреля, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 29,47 гривны, а продавали – по 29,97 гривны.

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Доллар в четверг подорожал на 2 копейки в сравнении с предыдущей пятницей – покупали его по 26,42 гривны, а продавали – по 26,73 гривны.

По курсу валют от НБУ 2 мая доллар подешевел на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и стоил 26,49 грн. Евро потерял в цене 12 копеек и опустился до отметки 29,49 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.