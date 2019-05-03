Наличный курс валют 3 мая: доллар продолжает дорожать

Курс гривны относительно евро и доллара 3 мая на наличном рынке существенно не изменился - американская валюта прибавила в цене несколько копеек, а европейская – наоборот, потеряла.

Евро 3 мая покупали, как и день назад, по 29,47 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Вместе с тем продавали евро несколько дешевле, чем день назад – по 29,94 гривны (-3 копейки).

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Доллар покупали в пятницу по 26,46 гривны (+4 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали, как и в четверг, по 26,74 гривны.

По курсу валют от НБУ 3 мая доллар подорожал на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и стоил 26,56 грн. Евро прибавил в цене существеннее – сразу 29 копеек, поднявшись до отметки 29,78 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "прыгает"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.