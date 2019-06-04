20:52
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Наличный курс валют 4 июня: евро резко подскочил

      143 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 04.06.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 4 июня в Украине / politeka.net

      Курс гривны относительно евро и доллара 4 июня на наличном рынке существенно упал. При этом евро прибавил в цене более 30 копеек.

      Доллар покупали по 26,83 грн (+17 копеек), а продавали по 27,17 грн (+16 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 29,99 грн, что на 31 копейку дороже, чем в понедельник. Продавали европейскую валюту на 39 копеек дороже – по 30,55 грн.

      По курсу валют от НБУ 4 июня доллар подорожал на 10 копеек и стоил 26,95 грн. Евро прибавил в цене 21 копейку и вырос до отметки 30,15 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Средние зарплаты украинцев: кто зарабатывает больше всего

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      blog_ava
      Пресс-секретарь Зеленского Мендель попала в скандал из-за конфликта интересов: детали
      сегодня
      985
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация
      сегодня , 20:02 Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация
      Ірина Поліщук 125
      Почему украинцы раньше требовали отставку Авакова и пойдет ли он на этот раз
      сегодня , 19:10 Почему украинцы раньше требовали отставку Авакова и пойдет ли он на этот раз
      Світлана Попова 148
      Зеленский встретился со Столтенбергом: текст выступления президента
      сегодня , 18:14 Зеленский встретился со Столтенбергом: текст выступления президента
      502
      Жахіття і романтика війни
      сегодня , 17:00 Жахіття і романтика війни
      Володимир Патола 412
      Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      сегодня , 16:26 Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии
      Наталя Боднар 11964
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук