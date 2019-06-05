Наличный курс валют 5 июня: доллар потерял сразу 12 копеек

Курс гривны относительно евро и доллара 5 июня на наличном рынке впервые за последние полторы недели начал снижаться.

Доллар подешевел сразу на 12 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его за 26,71 гривны, а продавали – по 27,04 гривны.

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Евро в свою очередь подешевел на 6 копеек – покупали его за 29,93 гривны, а продавали – по 30,48 гривны.

Согласно курсу валют от НБУ 5 июня доллар подорожал на 25 копеек и стоил 27,20 грн. Евро прибавил в цене аж 44 копейки и вырос до отметки 30,59 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.