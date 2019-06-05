21:09
5 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
      Вєсті Кремля
      00:07, сегодня
      Вести.UA: Луценко не уходит и не прощается. Американец Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Наличный курс валют 5 июня: доллар потерял сразу 12 копеек

      136 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 05.06.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 5 июня в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 5 июня на наличном рынке впервые за последние полторы недели начал снижаться.

      Доллар подешевел сразу на 12 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его за 26,71 гривны, а продавали – по 27,04 гривны.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро в свою очередь подешевел на 6 копеек – покупали его за 29,93 гривны, а продавали – по 30,48 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 5 июня доллар подорожал на 25 копеек и стоил 27,20 грн. Евро прибавил в цене аж 44 копейки и вырос до отметки 30,59 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта в Украине

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

       

      blog_ava
      Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране
      сегодня
      1015
      Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар-Гривна Доллар Валюта Гривна Евро
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео
      сегодня , 21:05 Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео
      Наталя Боднар 6
      Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      сегодня , 21:02 Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      4
      Kyiv PASS: когда и как будет действовать туристическая карта
      сегодня , 20:30 Kyiv PASS: когда и как будет действовать туристическая карта
      Яніна Ткачук 33
      Законопроект о среднем образовании: какие изменения ждут учителей, учеников и их родителей
      сегодня , 19:02 Законопроект о среднем образовании: какие изменения ждут учителей, учеников и их родителей
      Ірина Поліщук 353
      Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране
      сегодня , 18:00 Сколько украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране
      1013
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук