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      Наличный курс валют 6 мая: почти без изменений

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      Наличный курс валют на сегодня 06.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 6 мая в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 6 мая на наличном рынке несущественно вырос – на 2-4 копейки.

      Евро покупали по 29,47 грн (так же, как и в пятницу), а продавали по 29,92 грн (на 2 копейки дешевле), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар покупали по 26,43 грн (- 3 копейки), а продавали по 26,70 грн (-4 копейки).

      По курсу валют от НБУ 6 мая доллар потерял в цене 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и стоил 26,48 грн. Евро подешевел более ощутимо – сразу на 24 копейки, опустившись до отметки 29,54 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют Гривна Евро
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