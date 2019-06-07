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      Наличный курс валют 7 июня: гривна третий день подряд существенно дорожает

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      Наличный курс валют - курс доллара и евро на сегодня 7 июня 2019
      Наличный курс валют 7 июня в Украине / 24 канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 7 июня на наличном рынке продолжил укрепляться. Так, у американской валюты за три последних дня гривна отыграла более 40 копеек.

      Доллар в пятницу потерял 12 копеек по сравнению с предыдущим днем: покупали его по 26,44 грн, а продавали по 26,74 грн (-18 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 29,68 грн (-8 копеек), а продавали по 30,16 грн (-11 копеек).

      По курсу валют от НБУ 7 июня доллар подешевел на 14 копеек и стоил 26,79 грн. Евро потерял в цене 13 копеек и опустился до отметки 30,18 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Гривна медленно будет падать до 2022 года: прогноз Кабмина

      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему скачет валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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