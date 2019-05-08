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      Наличный курс валют 8 мая: гривна существенно подорожала

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      Наличный курс валют на сегодня 08.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 8 мая в Украине / 24 Канал

      Курс гривны относительно евро и доллара 8 мая на наличном рынке ощутимо укрепился – мировые валюты потеряли по 8-10 копеек.

      Евро 8 мая подешевел на 10 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали европейскую валюту по 29,29 гривны, а продавали – по 29,73 гривны.

      Читайте также: Прогноз курса доллара на неделю

      Доллар в среду подешевел на 8 копеек – покупали его по 26,23 гривны, а продавали – по 26,51 гривны.

      По курсу валют от НБУ 8 мая доллар потерял в цене 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и стоил 26,34 грн. Евро подешевел ощутимее – сразу на 21 копейку, опустившись до отметки 29,46 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Какие риски для финансовой стабильности Украины: заявление Нацбанка

      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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