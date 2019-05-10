Наличный курс валют 10 мая: доллар подешевел еще на пару копеек

Курс гривны к доллару 10 мая на наличном рынке укрепился на 3 копейки, а вот относительно евро, по сравнению с 8 мая, не изменился.

Евро 10 мая покупали за 29,29 гривны, а продавали – по 29,73 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар в пятницу покупали за 26,20 гривны (-3 копейки по сравнению со средой), а продавали – по 26,49 гривны (-2 копейки).

Согласно курсу валют от НБУ 10 мая доллар потерял в цене еще 9 копеек и стоил 26,25 грн. Евро тоже потерял в цене – правда, 6 копеек, опустившись до отметки 29,40 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.