20:36
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 9 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Наличный курс валют 10 мая: доллар подешевел еще на пару копеек

      78 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 10.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 10 мая в Украине / GettyImages

      Курс гривны к доллару 10 мая на наличном рынке укрепился на 3 копейки, а вот относительно евро, по сравнению с 8 мая, не изменился.

      Евро 10 мая покупали за 29,29 гривны, а продавали – по 29,73 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: В МВФ назвали условие, при котором Украина получит новый транш

      Доллар в пятницу покупали за 26,20 гривны (-3 копейки по сравнению со средой), а продавали – по 26,49 гривны (-2 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 10 мая доллар потерял в цене еще 9 копеек и стоил 26,25 грн. Евро тоже потерял в цене – правда, 6 копеек, опустившись до отметки 29,40 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: НБУ постепенно отменит все ограничения на валютном рынке

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

       

      blog_ava
      Олег Сенцов: биография, фильмы и цитаты пленника Кремля
      сегодня
      1099
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      сегодня , 20:30 Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      Роман Маселко 7
      Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      сегодня , 19:30 Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
      Альона Захарова 101
      Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      сегодня , 19:00 Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на посту новоизбранный президент
      Ірина Поліщук 413
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сегодня , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 2359
      Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      сегодня , 16:30 Який хитрий план вигадав Луценко, аби зберегти посаду генпрокурора
      Сергій Лещенко 767
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Смертельное ДТП в Киеве: Островский отреагировал на решение суда
       31 июля 2018 , 15:38
      Звезда ЧМ-2018 продлил контракт со своим клубом
       10 августа 2018 , 13:23
      Как парковаться, если завтра мороз 
       18 декабря 2018 , 20:42
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук