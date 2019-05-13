Наличный курс доллара и евро 13 мая: падение продолжается

Курс гривны к доллару и евро 13 мая на наличном рынке продолжает уверенно укрепляться. Обе валюты потеряли около 10 копеек.

Курс доллара в Украине в понедельник резко упал по сравнению с субботой, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Американскую валюту покупали по 26,10 грн (-8 копеек), а продавали по 26,38 грн (-10 копеек).

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Евро покупали по 29,21 грн (-7 копеек), а продавали по 29,65 грн (-9 копеек).

По курсу валют от НБУ 13 мая доллар, как и в субботу, 11 мая, стоил 26,21 грн. Стоимость евро тоже не изменилась в сравнении с предыдущим днем – 29,43 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.