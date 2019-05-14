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      Наличный курс доллара и евро 14 мая: евро и доллар незначительно подорожали

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      Наличный курс валют на 14.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 14 мая в Украине / theworldnews.net

      Курс гривны к доллару и евро 14 мая на наличном рынке упал на несколько копеек. Стремительное падение валюты приостановилось.

      Доллар во вторник покупали за 26,11 грн (на 1 копейку дороже, чем в понедельник), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 26,38 грн (так же, как накануне).

      Читайте также: Прогноз курса доллара в Украине на неделю

      Евро покупали за 29,23 грн (+2 копейки), а продавали по 29,66 грн (+1 копейка).

      Согласно курсу валют от НБУ 14 мая доллар подешевел на 10 копеек и стоил 26,11 грн. Евро тоже потерял в цене 7 копеек и опустился до отметки 29,36 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: В МВФ назвали условие, при котором Украина получит новый транш

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Доллар-Гривна Доллар Гривна Курсы валют Валюта
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      Новости за 14 мая
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