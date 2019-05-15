Наличный курс валют 15 мая: гривна начинает дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 15 мая на наличном рынке второй день подряд снижается. Правда, европейская валюта продолжает продаваться ниже психологической отметки в 30 гривен.

Доллар в среду подорожал на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 26,19 гривны, а продавали – по 26,47 гривны.

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Евро 15 мая покупали по 29,28 гривны (+5 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 29,72 гривны (+6 копеек).

По курсу валют от НБУ 15 мая доллар подорожал на 5 копеек и стоил 26,16 грн. Евро тоже прибавил в цене, правда, лишь 1 копейку, и стоил 29,37 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.