20:34
19 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Олени вышли против Путина. Дома российского политика на "загнивающем Западе"
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
      Вєсті.UA
      22:24, 18 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Наличный курс валют 19 апреля: доллар существенно добавил перед выборами

      81 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 19.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 19 апреля в Украине / biz.censor.net.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 19 апреля на наличном рынке снизился, причем доллар подорожал почти на 10 копеек.

      Евро в последний рабочий день перед выборами прибавил в цене несколько копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали евро по 30,13 гривны (+2 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 30,58 гривны (+7 копеек).

      Читайте также: Что будет с курсом гривны после выборов: мнения экономистов

      Доллар покупали в пятницу по 26,84 гривны (+8 копеек), а продавали – по 27,14 (+11 копеек).

      По курсу валют от НБУ 18 апреля доллар подешевел на 3 копейки и стоил 26,69 грн. Евро потерял в цене 5 копеек и упал до отметки 30,16 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Какую сумму налога на недвижимость украинцы уплатили с начала года

      blog_ava
      "Олимпийский" готовится к дебатам: что сейчас происходит на стадионе
      сегодня
      1999
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      сегодня , 20:00 Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане
      Світлана Попова 372
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 19:30 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      183
      Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      сегодня , 18:00 Сможет ли новоизбранный президент распустить парламент: объяснение юриста
      Ірина Поліщук 280
      5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
      сегодня , 17:31 5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами
      121
      Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата
      сегодня , 16:31 Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата
      631
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Легендарный Человек-шахматы – про татуировки, путешествия и утонченность Киева
       23 мая 2016 , 21:03
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Главные новости футбола 28 августа: Динамо вылетело из Лиги чемпионов, Ярмоленко дебютировал в основе Вест Хэма
       29 августа 2018 , 07:00
      Форвард сборной Украины официально стал игроком испанской Малаги
       10 января , 15:48
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук