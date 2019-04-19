Наличный курс валют 19 апреля: доллар существенно добавил перед выборами

Курс гривны относительно евро и доллара 19 апреля на наличном рынке снизился, причем доллар подорожал почти на 10 копеек.

Евро в последний рабочий день перед выборами прибавил в цене несколько копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали евро по 30,13 гривны (+2 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 30,58 гривны (+7 копеек).

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Доллар покупали в пятницу по 26,84 гривны (+8 копеек), а продавали – по 27,14 (+11 копеек).

По курсу валют от НБУ 18 апреля доллар подешевел на 3 копейки и стоил 26,69 грн. Евро потерял в цене 5 копеек и упал до отметки 30,16 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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