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      Наличный курс валют 20 мая: гривна начинает неделю с подъема

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      Наличный курс валют на сегодня 20.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 20 мая в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 20 мая на наличном рынке ощутимо укрепился – американская валюта подешевела на 10-12 копеек, а европейская – сразу на 17.

      Доллар в понедельник подешевел по сравнению с пятницей, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 26,10 гривны (-12 копеек), а продавали – по 26,36 гривны (-10 копеек).

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро подешевел еще больше – сразу на 17 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Покупали европейскую валюту по 29,09 гривны, а продавали по 29,51 гривны.

      По курсу валют от НБУ 20 мая доллар подорожал на 2 копейки и стоил 26,36 грн. Евро потерял в цене 6 копеек и стоил 29,45 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Штормовое предупреждение от НБУ: политики и олигархи пытаются исказить реальность

      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      blog_ava
      Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
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      Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
      Источник: 24 канал
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