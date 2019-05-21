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      Наличный курс валют 21 мая: доллар и евро падают

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      Наличный курс валют на сегодня 21.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 21 мая в Украине / goloskarpat.info

      Курс гривны относительно евро и доллара 21 мая на наличном рынке продолжает укрепляться.

      Доллар покупали по 26,04 грн (-6 копеек), а продавали по 26,30 грн (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 29 грн (-9 копеек), а продавали по 29,42 грн (-9 копеек).

      По курсу валют от НБУ 21 мая доллар потерял сразу 16 копеек и стоил 26,20 грн. Евро подешевел на 19 копеек и стоил 29,26 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Миссия МВФ прибыла в Украину: что известно

      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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