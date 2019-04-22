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      Наличный курс валют 22 апреля: гривна добавила в цене 10 копеек

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      Наличный курс валют на сегодня 22.04.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 22 апреля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 22 апреля на наличном рынке в Украине укрепился – обе мировые валюты потеряли в цене минимум 10 копеек.

      Евро 22 апреля потерял в цене 11 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали европейскую валюту по 30,02 гривни, а продавали – по 30,47 гривны.

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      Доллар в понедельник подешевел на 10 копеек – покупали его по 26,76 гривни, а продавали – по 27,05 гривны.

      По курсу валют от НБУ 22 апреля доллар подорожал на 2 копейки и стоил 26,85 грн. Евро также прибавил в цене 2 копейки и поднялся до отметки 30,21 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Наиболее дешево американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Евро Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 канал
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