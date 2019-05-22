Наличный курс валют 22 мая: гривна снова начала падать

Курс гривны относительно евро и доллара 22 мая на наличном рынке после многодневного роста снова начал снижаться – правда, ключевые мировые валюты прибавили в цене несущественно.

Доллар в среду покупали на 7 копеек дороже, чем день назад – за 26,11 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua. А продавали "зеленый" на 6 копеек дороже, чем во вторник – по 26,36 гривны.

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Евро 22 мая тоже подорожал – покупали его за 29,09 гривны (+9 копеек), а продавали – по 29,49 гривны (+8 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 22 мая доллар потерял 9 копеек и стоил 26,11 грн. Евро подешевел на 12 копеек и стоил 29,14 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "прыгает"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.