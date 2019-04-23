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      Наличный курс валют 23 апреля: евро и доллар обвалились

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      Наличный курс валют на сегодня 23.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 23 апреля в Украине / politeka.net

      Курс гривны относительно евро и доллара 23 апреля на наличном рынке в Украине после выборов стремительно укрепляется.

      Евро во вторник покупали по 29,90 грн (на 12 копеек дешевле, чем в понедельник), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали европейскую валюту по 30,35 грн (-12 копеек).

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      Доллар покупали по 26,65 грн (-9 копеек), а продавали по 26,94 грн (-11 копеек).

      По курсу валют от НБУ 23 апреля доллар подешевел на 7 копеек и стоил 26,78 грн. Евро также потерял в цене 9 копеек и опустился до отметки 30,12 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны.Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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