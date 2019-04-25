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      Наличный курс валют 25 апреля: евро и доллар летят вниз

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      Наличный курс валют на сегодня 25.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 25 апреля в Украине / goloskarpat.info

      Курс гривны относительно евро и доллара 25 апреля на наличном рынке стремительно растет в течение всей последней недели. Евро приблизился к психологической отметке в 30 гривен.

      Евро в четверг покупали по 29,58 грн (аж на 16 копеек дешевле, чем в среду), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали европейскую валюту по 30,04 грн (-16 копеек).

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      Доллар покупали по 26,55 грн (-3 копейки), а продавали по 26,81 грн (-5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 25 апреля доллар подешевел на 10 копеек и стоил 26,59 грн. Евро потерял в цене 20 копеек и вновь опустился ниже отметки в 30 гривен – до 29,81 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30–26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3–33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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