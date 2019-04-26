Наличный курс валют 26 апреля: доллар и евро продолжают резко дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 26 апреля на наличном рынке, как и на протяжении всей недели, продолжил расти. Так, евро потерял в цене сразу почти 20 копеек.

Евро покупали 26 апреля по 29,38 гривен – это сразу на 19 копеек меньше, чем в четверг, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали евро 29,88 гривны – на 16 копеек дешевле, чем в предыдущий день.

Читайте также: Новая цена газа: станет ли дешевле с новым президентом

Доллар в пятницу покупали сразу на 15 копеек дешевле, чем день назад – по 26,40 гривны. Продавали "зеленый" по 26,71 гривны – это на 10 копеек меньше, чем в четверг.

По курсу валют от НБУ 26 апреля доллар подорожал на 3 копейки и стоил 26,62 грн. Евро потерял в цене 20 копеек и опустился до отметки 29,61 грн.

Отметим, дороже в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Что будет с ценами на топливо в Украине

Почему доллар "прыгает"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.