20:59
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Наличный курс валют 27 мая: гривна укрепилась

      34 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 27.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 27 мая в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 27 мая на наличном рынке пошел вверх. Правда, укрепление несущественное.

      Доллар покупали по 26,18 грн (на 5 копеек дешевле, чем в пятницу), а продавали по 26,45 грн (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 29,22 грн (-2 копейки), а продавали по 29,65 грн (-2 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 27 мая доллар подорожал на 14 копеек и стоил 26,47 грн. Евро еще существеннее подорожал на 28 копеек – до отметки 29,61 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Зеленский встретился с председателем НБУ: о чем говорили

      Почему доллар "прыгает"?​ Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      blog_ava
      Коломойский оценил возможность конфликта с Зеленским и вспомнил про Богдана
      сегодня
      906
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      сегодня , 20:22 Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      Євгенія Мазур 108
      Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?
      сегодня , 19:45 Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?
      Світлана Попова 79
      Зеленский покидает Банковую: куда может переехать Администрация Президента
      сегодня , 19:01 Зеленский покидает Банковую: куда может переехать Администрация Президента
      517
      Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы
      сегодня , 18:02 Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы
      Інна Жолобович 448
      "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      сегодня , 17:10 "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      Блог Медіа 1024
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук