Наличный курс валют 29 мая: доллар существенно подорожал

Курс гривны относительно евро и доллара 29 мая на наличном рынке ощутимо просел. Обе мировые валюты вернулись к показателям начала мая.

Доллар покупали в среду сразу на 15 копеек дороже, чем в предыдущий день – по 26,40 гривен, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали же американскую валюту на 19 копеек дороже, чем 29 мая – по 26,71 гривен.

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Евро также подорожал, но несколько меньше. Покупали его 29 мая по 29,36 гривен (+9 копеек по сравнению со средой), а продавали – по 29,83 гривен (+14 копеек).

По курсу валют от НБУ 29 мая доллар подорожал на 8 копеек и стоил 26,41 грн. Евро так же прибавил в цене 7 копеек и вырос до отметки 29,55 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течении марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.