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      Наличный курс валют 30 мая: гривна существенно обвалилась

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      Наличный курс валют на сегодня 30.05.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 30 мая в Украине / dpchas.com.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 30 мая на наличном рынке стремительно упал. Национальная валюта потеряла более 20 копеек.

      Доллар покупали по 26,63 грн, что аж на 23 копейки дороже, чем в среду, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 26,95 грн (+24 копейки).

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 29,57 грн (+21 копейка), а продавали по 30,03 грн (+20 копеек).

      По курсу валют от НБУ 30 мая доллар подорожал на 27 копеек и стоил 26,68 грн. Евро так же прибавил в цене, 21 копейку, и вырос до отметки 29,76 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Миссия МВФ уезжает из Украины

      Почему доллар "скачет"? 
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна
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